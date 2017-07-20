Помощь малому и среднему бизнесу в Украине продолжает расти: МФК пополнит объем $15 миллионами

Международная финансовая корпорация (МФК) инвестирует 15 миллионов долларов в фонд Emerging Europe Growth Fund III для поддержки малых и средних предприятий в Украине, сообщается на сайте МФК.

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Согласно сообщению, целевой размер фонда составит 150 миллионов долларов, фонд будет способствовать расширению доступа к финансированию для малых и средних предприятий в Украине. Он будет сосредоточен на инвестициях в быстрорастущие, ориентированные на экспорт компании в сфере ИТ, легкого производства и агробизнеса.

Как сообщал УНИАН, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) вложит 30 миллионов долларов в фонд Emerging Europe Growth Fund III.

Свое участие в фондк уже подтвердили Western NIS Enterprise Fund, ЕБРР, FMO, DEG и другие инвесторы.