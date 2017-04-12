В Минфине подсчитали ущерб украинского бизнеса из-за возможных нарушений при возмещении НДС

Министерство финансов Украины по итогам анализа возмещения налога на добавленную стоимость в выборке из 100 компаний оценивает ущерб для украинского бизнеса из-за возможного нарушения Государственной фискальной службой в январе-октябре 2016 года норм законодательства в 3,2 миллиарда гривень за счет уменьшения сумм возмещения.

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Об этом заявил министр финансов Александр Данилюк на брифинге в Киеве.

"Результаты указывают на наличие возможных нарушений законодательства ответственными должностными лицами… У 72 компаний из 100 хотя бы в одном месяце была необоснованно уменьшена сумма возмещения. Иными словами, есть вероятность, что ГФС отказывала плательщикам налога в возмещении сумм в полном объеме. Только эти 72 компании потенциально недополучили 3,2 миллиарда гривень", - сказал Данилюк.

Также министр отметил, что у 50 из 100 проанализированных компаний ГФС были нарушены сроки возмещения. Кроме того, у 72 из проанализированных 100 компаний были зафиксированы факты нарушения хронологии (очередности) возмещения.

По словам Данилюка, Минфин проведет детальный анализ зафиксированных случаев и примет соответствующие меры.

Кроме того, глава министерства сообщил о намерении проанализировать транcакции по возмещению НДС за весь 2016 год и 2017 год (до 1 апреля - дня запуска электронного реестра возмещения НДС).

"Электронный реестр полностью исключает возможность подобных нарушений", - подчеркнул Данилюк.

Как сообщал УНИАН, в Украине вопрос возмещения НДС много лет был и остается одной из главных претензий бизнеса к государству. За прошлый год предпринимателям было возмещено 94,3 миллиарда гривень.

Обновленный реестр был запущен в работу 1 апреля, однако впоследствии, 3 апреля, министр финансов Александр Данилюк сообщил о попытке срыва запуска его работы. На данный момент реестр работает в нормальном режиме.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман 7 апреля пообещал бизнесу полностью преодолеть коррупцию в части возмещения налога на добавленную стоимость.