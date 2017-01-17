Эксперты отреагировали на "драконовский" закон о проверках и штрафах малого бизнеса

Чрезмерное наказание в виде штрафов в размере 100 минимальных зарплат, 30 минимальных зарплат ещё больше увеличивает риск ведения бизнеса в Украине, т.е. снижает нашу конкурентоспособность на международном рынке инвестиций, отмечает координатор группы "Налоги" в Громадянська Платформа "Нова Країна" Павел Себастьянович.

"Представьте какой-нибудь районный центр, где 320 000 гривень - это и квартира, и машина, а может даже и дом. И вот теперь в руках чиновника-инспектора - разрушить вашу жизнь полностью. Просто в один прекрасный день вы получаете постановление о штрафе. Просто вас не было на месте, когда приходил чиновник. Или ещё по какой-то причине", - говорится в сообщении.

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И медленно государственная машина перемалывает вас начиная с ареста счёта, потом арест имущества, потом частные судебные исполнители.

"Принятие таких правил ставит жирный крест на малом бизнесе", - резюмирует эксперт.

Против подобных "драконовских" методов выступает и глава Всеукраинского комитета народного контроля Владислав Бовсуновский. В частности, эксперт предлагает начинать проверки "зарплат в конвертах" с самого Министерства социальной политики.

"Чистосердечное признание. Я нелегально работаю в Минсоцполитики. Люди с фамилиями Рева и Розенко предложили мне не оформляться, а вместо этого получать зарплату в конверте. Прошу соответствующую инспекцию оштрафовать каждого из них на 320 тысяч гривень", - сообщает он.

Работа выполняется непосредственно у них в кабинетах. Суть работы - я подписываю вместо них документы.

"Прошу новую инспекцию заходить к ним в кабинеты без предупреждения с проверкой по 3-4 раза на день - чтобы застать врасплох. В том случае, если товарищ Рева на 3 день не выдержит проверок, оштрафуйте его еще на 320 тысяч гривень. И так до тех пор, пока не исправится. Тоже самое касается и пана Розенко", - отмечает Бовсуновский.