Власти Ивано-Франковской области заявляют о готовности способствовать развитию малого и среднего бизнеса

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня, 15 декабря, в Ивано-Франковске в рамках бизнес-форума «Украина – страна предпринимателей», инициированного Приватбанком совместно с Украинским союзом промышленников и предпринимателей, представители местной власти заявили о готовности способствовать развитию малого и среднего бизнеса.

Как передает корреспондент УНИАН, на бизнес-форуме, который сегодня проходит в гостинице «Надия», городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что органы местной власти должны сконцентрировать свои усилия для того, чтобы помочь работать предпринимателям и помочь создавать новые рабочие места.

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Он также поблагодарил организаторов форума за программы поддержки развития малого и среднего бизнеса. «Наша экономика нуждается в кредитах, - сказал мэр. - Благодаря вам, предприниматели имеют возможность получить дешевые кредиты на свой бизнес. В городе действует специальная программа развития предпринимательства».

Заместитель Ивано-Франковского городского головы Богдан Билык, в частности, на форуме рассказал о планах властей подписать декларацию с Приватбанком о кредитовании предпринимателей.

«Мы уже разработали соответствующий документ и в ближайшее время планируем его подписать», - уточнил Билык.

Сегодняшний бизнес-форум в Ивано-Франковске объединил предпринимателей, владельцев малого бизнеса. Участие в форуме принимают участие представители местной власти, лидеры общественных ассоциаций бизнеса, банкиры, успешные предприниматели Ивано-Франковской области, эксперты по вопросам развития бизнеса, бизнес-тренеры и другие. Как прозвучало на мероприятии, сегодня участники форума узнают о новых возможностях поддержки малого бизнеса местными властями за счет, в частности, компенсации части процентов по банковским кредитам из местных бюджетов.

Также в рамках бизнес-форума топ-менеджеры Приватбанка и ведущие эксперты по развитию бизнеса презентуют предпринимателям документы, необходимые для ведения бизнеса.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Ивано-Франковске начал работу региональный бизнес-форум «Украина - страна предпринимателей».

Справка УНИАН. Организаторы форума - Украинский союз промышленников и предпринимателей при поддержке местной власти и Приватбанка - стремятся показать работающим предпринимателям и тем, кто желает открыть собственное дело, реальные возможности и перспективы для воплощения их идей, вдохновить на проявление деловой инициативы и продемонстрировать практические инструменты для создания или развития бизнеса. Главная цель проекта - способствовать за счет развития малого бизнеса создание свыше 1 миллиона новых рабочих мест по всей стране.