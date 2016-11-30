В Ужгороде проходит региональный бизнес-форум "Украина - страна предпринимателей"

Как передает корреспондент УНИАН, в форуме принимают участие около 250 представителей малого и среднего бизнеса, а также тех, кто хочет стать предпринимателями.

В работе форума принимают участие руководство Западного регионального управления Приватбанка, руководство и депутаты Закарпатского областного совета, представители Ужгородских городских властей, руководство регионального отделения Украинского союза промышленников и предпринимателей, Закарпатского областного центра занятости и ученые экономического факультета Ужгородского национального университета.

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Украинский союз промышленников и предпринимателей при поддержке Приватбанка стремится показать работающим предпринимателям и тем, кто желает открыть собственное дело, реальные возможности и перспективы для воплощения их идей, вдохновить на проявление деловой инициативы и продемонстрировать практические инструменты для создания или развития бизнеса.

Участников форума ждут выступления представителей власти и международных организаций, вдохновляющие истории успеха молодых украинских предпринимателей. Кроме того, участники форума получат из первых рук полезные инструменты для упрощения операционной деятельности, индивидуальные консультации от специалистов по регистрации предприятий, бухгалтерскому учету, налоговой отчетности, юридическому сопровождению деятельности, франчайзингу, электронной коммерции и тому подобное.

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Среди планов организаторов программы «Страна предпринимателей» – проведение ряда бизнес-форумов, в том числе в регионах, призванных популяризировать культуру предпринимательства в Украине.

Как сообщал УНИАН, региональные бизнес-форумы «Украина — страна предпринимателей» уже прошли в Полтаве, Киеве, Днепре и одессе.

Справка УНИАН. Первый украинский бизнес-форум «Украина – страна предпринимателей» для молодых предпринимателей и тех, кто мечтает о собственном деле. Его организаторы - Украинский союз промышленников и предпринимателей при поддержке местной власти и Приватбанка - стремятся показать работающим предпринимателям и тем, кто желает открыть собственное дело, реальные возможности и перспективы для воплощения их идей, вдохновить на проявление деловой инициативы и продемонстрировать практические инструменты для создания или развития бизнеса.

Главная цель проекта – способствовать за счет развития малого бизнеса созданию свыше 1 млн новых рабочих мест по всей стране.