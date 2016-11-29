Украинский бизнес за полгода выплатил иностранным инвесторам $600 миллионов дивидендов

Объем перечислений валюты бизнесом для выплаты дивидендов после разрешения Национальным банком Украины выплат иностранным инвесторам за 2014-2015 годы в июне текущего года уже достиг около 600 млн долл. США.

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Об этом сообщается на странице регулятора в соцсети Facebook со ссылкой на заявление заместителя главы НБУ Дмитрия Сологуба.

«Нам важно создавать условия, которые поощряют поступления новых иностранных инвестиций в экономику. Ведь именно благодаря иностранным инвестициям улучшается платежный баланс, растут международные резервы и оживляется экономика. В то же время, такие смягчения ограничений не должны влиять на валютный рынок. Приоритетом для Национального банка является сохранение достигнутой финансовой стабильности», - отметил он.

Сологуб также отметил, что Нацбанк постепенно смягчает временные ограничения на валютном рынке, и дальше будет двигаться в направлении их либерализации, однако ключевым условием для этого является сохранение финансовой стабильности, которой регулятору удалось достичь.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины разрешил с 13 июня репатриацию дивидендов, начисленных иностранным инвесторам за 2014-2015 годы, установив ограничение на перечисление таких дивидендов за рубеж на одно лицо в месяц в пределах большего из значений – эквивалента 1 млн долл. США, или 10% общего объема дивидендов к выплате.

Перечислить дивиденды за рубеж могут эмитенты корпоративных прав и акций, по которым выплачиваются дивиденды, или депозитарное учреждение, которое обслуживает счет в ценных бумагах иностранного инвестора, или непосредственно иностранный инвестор. При этом для перечисления дивидендов одно лицо сможет выбрать один уполномоченный банк.