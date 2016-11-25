В Ровно участники бизнес-форума "Украина – страна предпринимателей" договорились поддерживать важные для региона проекты

Как передает корреспондент УНИАН, во время форума подчеркивалось, что создание новых рабочих мест является одной из самых актуальных проблем региона.

На Ровенщине, по последним данным главного управления статистики, на одну вакансию сейчас претендуют 10 человек.

Поэтому презентованная сегодня программа поддержки предпринимательства в Украине «Страна предпринимателей», которая предусматривает предоставление льготных кредитов предпринимателям для создания рабочих мест, была положительно воспринята местными чиновниками.

Отмечалось, что проблему безработицы можно решить, объединив в этом направлении усилия местной власти, работодателей и предпринимателей.

«Сама идея является замечательной. Открываются новые возможности. Мы очень благодарны Приватбанку за то, что он выступил катализатором в этом процессе. И, наверное, он будет основным партнером потому, что основная база предпринимателей являются клиентами этой программы. Механизм реализации является чрезвычайно прозрачным. Он заключается в том, что предприниматель ежемесячно согласно кредитной программе платит банку процент и значительная часть (это может быть полторы-две учетные ставки Национального банка) возвращается за счет областного бюджета. Проекты будут избираться в открытом режиме, на конкурсной основе. Мы готовы обеспечить сотрудничество в первую очередь с банком, который действительно нам продемонстрировал готовность к реальному сотрудничеству», - отметил во время проведения форума заместитель председателя Ровенской ОГА Игорь Тимошенко.

Участники бизнес-форума договорились о сотрудничестве, отметив, что программа на Ровенщине начнет действовать уже с начала следующего года.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Ровно проходил региональный бизнес-форум «Украина — страна предпринимателей». Во время форума управляющий ровенской областным филиалом Приватбанка Юрий Войтенко презентовал программу поддержки предпринимательства, которая предусматривает в течение трех лет создание в Украине 1 млн рабочих мест; на сегодня уже создано 79 тысяч рабочих мест.

Аналогичные региональные бизнес-форумы «Украина — страна предпринимателей» уже прошли в Полтаве, Киеве и Днепре.

Справка УНИАН. Первый украинский бизнес-форум «Украина – страна предпринимателей» для молодых предпринимателей и тех, кто мечтает о собственном деле. Его организаторы - Украинский союз промышленников и предпринимателей при поддержке местной власти и Приватбанка - стремятся показать работающим предпринимателям и тем, кто желает открыть собственное дело, реальные возможности и перспективы для воплощения их идей, вдохновить на проявление деловой инициативы и продемонстрировать практические инструменты для создания или развития бизнеса. Форум объединит более 200 молодых предпринимателей и тех, кто только мечтает о собственном деле. На них ждут выступления представителей власти, государственных и частных организаций, вдохновляющие истории успеха молодых украинских предпринимателей. Кроме того, участники форума получат из первых рук полезные инструменты для упрощения операционной деятельности, индивидуальные консультации от специалистов по регистрации предприятий, бухгалтерского учета, налоговой отчетности, юридического сопровождения деятельности, франчайзинга, электронной коммерции и тому подобное. Главная цель проекта – способствовать за счет развития малого бизнеса создание свыше 1 млн новых рабочих мест по всей стране.