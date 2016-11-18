Малый и средний бизнес Полтавщины получил 38 млн грн финансирования благодаря кредитованию "ПриватБанка" через платформу "КУБ"

Об этом в ходе регионального форума в Полтаве «Украина - страна предпринимателей» сообщил директор Полтавского регионального управления «ПриватБанка» Александр Цись.

«В Полтаве мы четвертые в стране по программе «КУБ». В Полтавской области с апреля выдано 323 кредита на сумму более 38 млн грн и создано 527 рабочих мест», - сказал он.

При этом Цись подчеркнул, что из всего объема выданных кредитов только один является проблемным.

Он отметил, что всего банк по всей Украине по программе «КУБ» прокредитовал 91 тыс. предпринимателей по непроектному финансированию и 3 тыс. по проектному финансированию.

Как сообщал УНИАН, в Полтаве 18 ноября открылся первый региональный форум «Украина-страна предпринимателей», в ходе которого местные власти региона презентуют механизмы стимулирования развития предпринимательства, среди которых - возможность компенсации части процентов по банковским кредитам из средств местного бюджета.

Справка УНИАН. «ПриватБанк» (г. Днепр) работает на рынке Украины с 1992 года и является крупнейшим банком по объему активов. Ключевыми акционерами банка являются Геннадий Боголюбов и Игорь Коломойский, владеющие прямо и опосредованно по 45% капитала банка. Международная банковская группа «ПриватБанк» обслуживает свыше 22 млн корпоративных и розничных клиентов в 10 странах мира.