Рада отклонила законопроект об активизации кредитования в Украине

За принятие соответствующего законопроекта №4529 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно стимулирования кредитования в Украине)» в первом чтении проголосовали 192 народных депутата при необходимом минимуме в 226 голосов. После чего за направление в комитет на доработку к повторному первому чтению проголосовали 217 депутатов, столько же голосов собрало предложение вернуть законопроект депутатам, подавшим документ. Таким образом, документ считается отклоненным.

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Заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности Руслан Демчак сообщил, докладывая по законопроекту, что принятие законопроекта удешевит кредиты и облегчит доступ к ним физических и юридических лиц.

«Законопроект является продолжением гармонизации национального и международного законодательства в рамках, определенных меморандумом об экономической и финансовой политике с МВФ, поэтому его принятие будет способствовать выполнению комплексной программы развития финансового сектора до 2020 года», - сказал Демчак.

Как отмечается в пояснительной записке, законопроект предполагает дать украинцам возможность распоряжаться банковской картой другого лица по доверенности. Также документ предлагает разрешить банкам по требованию нотариусов открывать информацию об имуществе умершего человека, которое находится на сохранении в банке, в том числе в сейфах и ячейках.

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Документ предусматривает отмену введенного в 2010 году обязательного нотариального заверения договора залога транспортного средства при покупке автомобиля в кредит, что должно уменьшить расходы граждан при оформлении авто в кредит.

Авторы документа предлагают дать банкам возможность, при согласии клиента, получать информацию из реестра актов гражданского состояния. Это позволит банкам проверять наличие у граждан супругов и малолетних детей, а также облегчит возможность работы с наследниками, при получении сведений о смерти человека.

Также предлагается внести изменения в нормы, касающиеся договора ипотеки. В действующем законодательстве существует проблема, когда ипотекодатель самовольно перестраивает объект ипотеки, он фактически выводит его из-под действия договора. Поскольку самовольное строительство или существенное изменение объекта ипотеки можно узаконить лишь через суд, ипотекодержатель не может обратить взыскание на перестроенный объект.

«Для защиты прав ипотекодержателей на законодательном уровне предлагается закрепить сохранение обременения на новый объект недвижимого имущества, если такой создан в результате самовольного строительства относительно предмета ипотеки, и обеспечить возможность ипотекодержателя обратить взыскание на такое имущество», - говорится в пояснительной записке.

В то же время, народный депутат Александра Кужель (ВО «Батькивщина») заявила во время обсуждения законопроекта, что такая норма неправомерно сужает права граждан и расширяет права кредиторов. Она отметила, что такая недвижимость не занесена в реестр имущественных прав на недвижимость и не может быть без решения суда быть объектом гражданских прав.

«Проект противоречит как минимум четырем директивам ЕС… Он противоречит Соглашению об ассоциации Украины с ЕС и должен быть отклонен», - сказала Кужель.

Она также отметила, что Главное научно-экспертное управление парламента рекомендовало вернуть законопроект на доработку.

Как сообщал УНИАН, в начале ноября текущего года премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал Национальный банк предпринять ряд дополнительных мер для возобновления кредитования реального сектора экономики в целом, а также малого и среднего бизнеса.

По оценкам Национального банка Украины, заявленная банками доля проблемных кредитов на 1 сентября 2016 года составила 30,6% их общего объема, при этом банки продолжают сдержанно наращивать кредитование из-за сохранения высоких кредитных рисков и низкой платежеспособности заемщиков, предпочитая вложения в нерисковые активы – ОВГЗ и депозитные сертификаты НБУ.

Активы работающих банков Украины за август текущего года выросли на 21,708 млрд грн, или на 1,7%, – до 1,283 трлн грн по состоянию на 1 сентября. С начала года активы работающих банков выросли на 28,535 млрд грн, или на 2,3%.

Количество работающих в Украине банков, имеющих лицензию на осуществление банковской деятельности, на 1 сентября составило 100.