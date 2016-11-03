Гройсман призвал НБУ принять меры для возобновления кредитования малого и среднего бизнеса
21:09, 03 ноября 2016Предпринимательство
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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал Национальный банк принять ряд дополнительных мер для возобновления кредитования реального сектора экономики в целом, а также малого и среднего бизнеса.
Гройсман призвал НБУ поспособствовать возобновлению кредитования малого и среднего бизнеса / Фото УНИАН
Об этом глава правительства сказал во время внеочередного заседания правительства.
Он подчеркнул, что кредитование необходимо для восстановления производственного потенциала и укрепления экономического роста, который закладывает правительство.
Также Гройсман заявил, что повышение минимальной заработной платы до 3200 грн с 1 января 2017 года является совместным решением правительства, президента и парламентской коалиции.
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«Это совместное решение», - сказал Гройсман, отметив, что оно не повлечет за собой инфляционных скачков или других негативных явлений для экономики.
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