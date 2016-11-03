Гройсман призвал НБУ принять меры для возобновления кредитования малого и среднего бизнеса

Об этом глава правительства сказал во время внеочередного заседания правительства.

Он подчеркнул, что кредитование необходимо для восстановления производственного потенциала и укрепления экономического роста, который закладывает правительство.

Также Гройсман заявил, что повышение минимальной заработной платы до 3200 грн с 1 января 2017 года является совместным решением правительства, президента и парламентской коалиции.

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«Это совместное решение», - сказал Гройсман, отметив, что оно не повлечет за собой инфляционных скачков или других негативных явлений для экономики.