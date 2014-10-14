Порошенко обратился к украинцам по случаю праздника Покровы и Дня защитника Украины

Уже много лет подряд 14 октября мы отмечаем великий христианский праздник Покрова Пресвятой Богородицы.

На протяжении веков он приобрел особо важное содержание, поскольку связан с борьбой за свободу и спасением от врагов. Свободолюбивые казаки, которые с оружием в руках защищали свою Отчизну и веру, были убеждены, что Святая Покрова охраняет их, а Божью Матерь считали своей заступницей. Поэтому во времена независимости праздник Покрова начал отмечаться еще и как День Украинского казачества.

Во время Второй мировой войны зародилась Украинская повстанческая армия как вооруженная сила против гитлеровской оккупации родительских земель и большевистской надругательства над нашим народом. Отдавшись под опеку Пресвятой Богородицы, воины считали праздник Покрова днем создания легендарной освободительной армии.

Убежден, что советские солдаты обращались с молитвой к Господу и Божьей Матери перед атакой на позиции фашистов.

Для нас это праздник не только народное и религиозное, но и национальное. Оно объединяет страну, призывает всех к сплоченности перед современными вызовами и угрозами.

Сейчас, когда на восточных территориях Украины идет борьба за независимость и суверенитет государства, должны быть достойными наследниками духовных ценностей и продолжателем богатых традиций и славных дел предков.

Этим обусловлено мое решение установить День защитника Украины именно 14 октября, который должен стать праздничным для современных воинов и общества в целом. Он должен символизировать неразрывную связь всех поколений защитников Украины. Считаю, что на Покров надо чтить память и тех, кто в разные времена защищал нашу землю от врага.

Поэтому составим сегодня искреннюю молитву Пресвятой Богородице, чтобы покрыла своим омофором Украинский народ и наше войско, постоянно поддерживала нас, лелеяла мужество украинских военнослужащих и оберегала их жизни.

В этот светлый день желаю всем крепкого здоровья, мира и счастья.

Петр ПОРОШЕНКО