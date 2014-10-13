Укроборонпром завершает разработку двух новейших ракет «воздух-воздух» и «воздух-земля»

По данным пресс-службы, на создании ракет сосредоточили усилия сразу два ведущих предприятия госконцерна.

Для эффективного поражения летательных аппаратов и крылатых ракет эти ракеты имеют средний радиус действия, оснащенные двухдиапазонной инфракрасной головкой самонаведения и мощным твердотопливным двигателем. Оружие готовят для авиатехники украинской армии, говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что все комплектующие ракеты изготовлены в Украине. В рамках программы импортозамещения предприятия концерна собственными усилиями изготовили необходимые детали и оборудование.

Читайте такжеУкроборонпром тестирует новый военный компьютер-планшет "Карат"Справка УНИАН. Государственный концерн «Укроборонпром» был создан в 2010 году с целью обеспечения эффективного функционирования и управления субъектами хозяйствования государственного сектора экономики, которые осуществляют хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов и принимают участие в военно-техническом сотрудничестве. В состав концерна входят 134 предприятия ОПК Украины.