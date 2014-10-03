Яценюк проверил подготовку ВС к осенне-зимнему периоду

На совещании обсуждались вопросы обеспечения подразделений, которые принимают участие в АТО, а также относительно состояния подготовки к осенне-зимнему периоду подразделений вооруженных сил (ВС), передислоцированных с временно оккупированной территории Крыма, говорится в сообщении на сайте Министерства обороны.

В совещании приняли участие министр обороны Валерий Гелетей, заместители министра обороны, а также руководители структурных подразделений Министерства обороны и Генерального штаба ВС.

Во время совещания премьер-министр заслушал представителей профильных подразделений Министерства обороны и Генерального штаба ВС.

В рамках мероприятия, Арсений Яценюк проверил оснащенность и подготовку ВС к выполнению задач в осенне-зимний период, осмотрел представленные образцы вооружения, экипировки и обмундирования военнослужащих ВС, ознакомился с нормами пищевого обеспечения и наполнением сухих пайков. Также премьер-министр поинтересовался качеством, объемами и состоянием обеспечения военных теплой формой одежды.

Министр обороны Валерий Гелетей проинформировал премьер-министра о текущем состоянии дел.

"Все процессы для успешной подготовки к зиме, особенно в зоне АТО, будут завершены к концу недели. Это обеспечение военнослужащих вооруженных сил зимней формой одежды, топливом, обогревом и питанием", - отметил Валерий Гелетей.

"В настоящее время обеспеченность военнослужащих ВС зимними куртками составляет 92%. Уже к концу недели военнослужащие, которые задействованы в АТО, будут в полном объеме обеспечены зимней одеждой, - сообщил Валерий Гелетей. - На сегодня они обеспечены теплыми куртками на 98%".

По словам министра обороны, на сегодняшний день для военнослужащих закуплено 41 850 комплектов полевых костюмов и 143,03 тыс. пар ботинок с высокими берцами. Также закуплены медицинские препараты, созданы запасы угля и мазута для проведения отопительного периода и обеспечение обогрева личного состава в зоне АТО. Этих запасов хватит на 3 месяца. Кроме того, подразделения ВС обеспечены палатками, мобильными укрытиями, мебелью и другим имуществом.

Валерий Гелетей отметил, что план подготовки военных городков и инфраструктуры ВС к осенне-зимнему периоду выполнен на 90%. Созданные запасы дают возможность провести отопительный период сроком до 150 суток.

Премьер-министр отметил важность материально-технического и медицинского обеспечения в осенне-зимний период подразделений ВС, в первую очередь - участников АТО на востоке Украины.