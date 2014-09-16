Одесские военные медики оказали медицинскую помощь более 530 участникам АТО

С началом проведения антитеррористической операции коллектив Военно-медицинского клинического центра Южного региона в Одессе, оказал высококвалифицированную медицинскую помощь более 530 военнослужащим, которые получили травмы и ранения, защищая территориальную целостность нашего государства на востоке Украины.

Об этом сообщил начальник Военно-медицинского клинического центра заслуженный врач Украины, полковник медицинской службы Владимир Майданюк. Офицер также отметил, что в настоящее время на стационарном лечении в клиниках и отделениях Центра находится почти 230 военнослужащих-участников АТО. У многих из них диагностированы ранения верхних и нижних конечностей, брюшной полости, шеи и головы.

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По словам военного медика, после реализации Мирного плана Президента Украины - Верховного Главнокомандующего ВС Украины Петра Порошенко и достигнутых договоренностей о прекращении огня количество госпитализированных украинских военных из зоны проведения АТО уменьшилась.

"Такой факт, конечно, добавляет оптимизма. Так, за время ведения боевых действий в двух восточных областях Украины медицинский персонал нашего Центра приобрел необходимый опыт лечения боевой травмы в стационарных и полевых условиях, и мы готовы к выполнению задач по назначению. Но очень хотелось бы, чтобы в дальнейшем наши военнослужащие возвращались домой без ранений, живыми и здоровыми", - подчеркнул Майданюк.