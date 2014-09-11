Ремонтные подразделения вооруженных сил восстановили 12 тыс. единиц военной техники

Об этом сообщил временно исполняющий обязанности заместителя начальника вооружения вооруженных сил полковник Владислав Шостак, говорится в сообщении на сайте Министерства обороны. Он отметил, что одной из основных проблем в восстановлении военной техники является ее длительное хранение без использования.

"С начала года силами ремонтных подразделений вооруженных сил с привлечением выездных ремонтных бригад предприятий восстановлено более 12 тыс. единицвоенной техники. В частности, это техника, которая находилась на длительном хранении и из-за это частично потеряла свои характеристики. С выделением дополнительных средств эта работа будет проводиться более активно", - сообщил полковник Владислав Шостак.

Он отметил, что на сегодня вооруженные силы заключили более 900 договоров на ремонт военной техники. На ремонтных предприятиях размещено 500 единиц техники, из которых 50 уже отремонтировано и поставлено в войска.

"Ежемесячно мы рассчитываем получать по 20-30 единиц военной техники. Ожидаем до конца года привести в боевую готовность все образцы ВВТ", - подчеркнул полковник Владислав Шостак.

По его словам, в ближайшее время на выделенный финансовый ресурс оборонное ведомство планирует закупить то, что уже давно не закупалось - авиарезину, аккумуляторные батареи, автомобильные запчасти. Обязательства взяты уже по 80% выделенных средств.

Вместе с тем, вопрос ремонта военной техники осложняется тем, что многие из комплектующих отечественного ВВТ производится в Российской Федерации.