На Харьковщине 10% мобилизованных во время третьей волны - добровольцы из Донбасса

Об этом УНИАН сообщили в харьковском Региональном медиа-центре Министерства обороны Украины со ссылкой на и.о. военного комиссара Харьковского облвоенкомата Дмитрия Малицкого.

Он подчеркнул, что подавляющее большинство от всех отобранных воинов желает проходить службу на Донбассе.

Малицкий добавил, что в течение июля-сентября в райвоенкоматы вызваны десятки тысяч человек, состоящих на воинском учете. «Путем тщательного отбора около трех тысяч человек мы уже направили в военные части и учреждения», - сказал он.

Военный комиссар отметил, что параллельно в райвоенкоматах области проводится подготовка к призыву граждан на срочную военную службу. По его сведениям, в сентябре-ноябре около 2 тысяч человек в возрасте от 18 до 25 лет отправят для службы в различные силовые ведомства страны.

Читайте такжеОГА обвиняет Харьков в провале мобилизации техники для АТО

Он подчеркнул, что призванные срочники не будут проходить службу в зоне АТО.

«Особенностью этой осенней призывной кампании является экстерриториальный принцип комплектования. Это означает, что все призывники из Харьковской области будут служить в других областях: 50 % - в Сумской, Полтавской и Днепропетровской и 50 % - в западных и центральных регионах страны. Должен отметить, что солдаты-срочники не будут служить в зоне АТО», - сказал Малицкий.

Справка УНИАН. Вечером 6 сентября официально завершилась призывная работа на основании Указа Президента Украины от 21 июля 2014 года о «частичной мобилизации».