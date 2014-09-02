Армейские спортсмены установили мировой рекорд на Чемпионате мира

На днях в г. Амстердам (Нидерланды) завершился Чемпионат мира по академической гребле, который проводился с 24 по 31 августа.

В составе парной четверки золотые медали завоевали армейские спортсмены - работники Вооруженных Сил Украины Иван Довгодько, Дмитрий Михай и старший солдат службы по контракту Артем Морозов. Наши армейцы установили мировой рекорд на дистанции 2000 метров с результатом 5 минут 32 секунды.

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А старший солдат службы по контракту Любовь Сташко и солдат службы по контракту Анна Кравченко завоевали шестое место в составе четверки без рулевого.