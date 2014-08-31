В зоне АТО снова захватили российских десантников

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил спикер информационного центра СНБО Андрей Лысенко.

”Во время выхода из окружения одной из групп были захвачены несколько российских десантников”, - сказал Лисенко.

Он напомнил, что, поскольку официально Россия не ведет войну с Украиной, захваченные военнослужащие с обеих сторон является не военнопленными, а задержанными.

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Кроме того, по словам Лысенко, в соответствии с нормами международного права, украинская сторона должным образом ведет себя с задержанными. В то же время, сказал он, неизвестно, как российская сторона обращается с украинскими военными, которые по тем или иным причинам оказались «в руках у нее».