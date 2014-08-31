Ночью из окружения вышли еще 14 бойцов - Семенченко

Об этом написал на своей странице в Facebook командир батальона «Донбасс» Семен Семенченко.

«Фамилии не публикую, они сразу позвонят домой. Наши раненые состоянию на вчера были не в «ДНР», а в плену у 137-го полка 32-й дивизии РФ и 9-й танковой бригады РФ. Раны обработаны, издевательств не было.

Читайте такжеБатальон "Крым" заявляет о больших потерях при прорыве окружения под ИловайскомСейчас задействуем все возможные каналы: и дырявой, как сито, военной машины, что на ладан дышит, и более эффективные частные», - отметил комбат.

Семенченко также обратился с просьбой к родственникам бойцов: «Если не можете дозвониться, скиньте СМС - вам перезвонят. Если что-то решите делать - звоните, давайте это делать все вместе, так мы сильнее. Если чем-то смогу помочь родственникам бойцов ВСУ, других подразделений, звоните, чем сможем - сделаем».

Кроме того, о выходе украинских бойцов из окружения сообщил глава МВД Арсен Аваков. По его данным, через кольцо прорвались командир батальона "Миротворец" и командир батальона "Днепр-1" со своими бойцами.

"Андрей Тетерук!!!!!!!!!! Командир "Миротворца" живой, зря здесь его хоронили! Будет жить долго! Только вышел в расположение наших с группой бойцов! С ним вышел и командир "Днепр-1" Юрий Береза с бойцами!", - написал министр.

Вместе с тем, ранее в соцсетях сообщалось о больших потерях среди силовиков, которые пытались прорваться из окружения под Иловайском. При этом вчера советник министра обороны Александр Данилюк заявил, что ситуация под Иловайском умышленно нагнетается российскими спецслужбами для дестабилизации обстановки в Украине.