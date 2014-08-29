Первокурсники Военной академии прошли лагерный сбор

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Мероприятие проводилось под руководством начальника факультета подготовки специалистов материально-технического обеспечения полковника Олега Сухина и длилось около месяца, сказано в сообщении.

Учитывая последние события в стране, администрация сбора и преподаватели академии сосредоточили усилия на практических деталях нормативов по предметам обучения, основательному усвоению первоначальных навыков в тактической и огневой подготовке, передаче курсантам личного опыта военной службы и опыта ведения боевых действий на примерах современных вооруженных конфликтов.

Всего в течение лагерного сбора с первокурсниками были проведены занятия по тактической, огневой, разведывательной, инженерной, физической, строевой подготовке, организации связи, военной топографии, изучение уставов и основ военной педагогики и психологии и т.д.