На внешнем рейде Одессы проведена генеральная репетиция парада ко Дню независимости Украины

В генеральной репетиции приняли участие 22 корабля, катера и судна Военно-Морских Сил и Морской охраны Государственной пограничной службы Украины, в том числе фрегат «Гетман Сагайдачный», средний десантный корабль «Кировоград», ракетный катер «Прилуки», рейдовый тральщик «Геническ», артиллерийский катер «Скадовск», санитарный катер «Сокаль», ряд специальных судов и судов обеспечения украинского флота, а также корабли и катера морской охраны «Подолье», «Григорий Куропятников», «Балаклава» и другие. Мероприятия проводились под общим руководством командующего украинских Военно-Морских Сил контр-адмирала Сергея Гайдука.

- Учебную цель генеральной репетиции достигнуто, корабли готовы к проведению морского парада, - отметил после завершения тренировки в интервью журналистам временно исполняющий обязанности заместителя командующего Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины по боевой подготовке - начальник управления боевой подготовки Командования Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины капитан 1 ранга Алексей Неижпапа.

Планируется, что морской парад откроется прохождением боевых кораблей и катеров с государственными флагами, флагом Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины и флагом морской охраны Государственной пограничной службы Украины. Также зрителей ожидают такие эпизоды, как бой корабля с судном-нарушителем, проведение антипиратской операции (высадка с корабля досмотровой команды), проводка корабля за тралами, поиск и подъем из воды личного состава, что терпит бедствие, показ фонтанов с пожарных катеров. В завершение морского парада состоится прохождение яхт-участниц регат «Кубок Черного моря» и «Кубок Одесской области».

В общем, в морском параде от Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины и Одесского отряда морской охраны Государственной пограничной службы Украины планируется задействовать около 600 человек личного состава.