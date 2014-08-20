Курсанты Военной академии в Одессе отрабатывают задачи по военно-прикладным видам спорта

Так, во время тренировок по прикладному плаванию и рукопашному бою будущие офицеры отработали учебные задачи индивидуально и в составе подразделения. Они преодолевали 100-метровую дистанцию на воде в полевой форме одежды с автоматом, ныряли в длину, а также оказывали первую медицинскую помощь боевому товарищу, который "утонул".

По словам начальника кафедры теории и организации физической подготовки Военной академии полковника Игоря Овчарука, внедрение в учебный процесс военно-прикладных видов спорта способствует профессиональной подготовке будущих командиров, выполнению ими боевых задач.

Читайте такжеКурсанты Военной академии примут участие в военном параде в Париже"Главной целью при этом остается широкое привлечение курсантов к занятиям физкультурой и спортом, укрепление здоровья, которые «цементируют» сплоченность воинских коллективов, тренируют у личного состава волю и целеустремленность, формируют психологические качества, безусловно, способствуют повышению уровня боевой готовности каждого военнослужащего и каждого подразделения", - отметил полковник.

По его словам, сегодня крайне необходимо в полной мере владеть новыми методиками физического воспитания, которые направлены на суровое распределение нагрузок и получение максимально эффективного результата.