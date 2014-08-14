Десантники и пехотинцы блокируют восточную часть Луганска

Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.

Согласно сообщению, подразделения войск АТО потерпели шесть обстрелов со стороны террористов.

Читайте такжеТеррористы проводят контратаки сразу по нескольким направлениям - Тымчук«Дважды был обстрелян аэродром Луганск. Огнем из минометов и БМ 21 «Град» были обстрелян позиции сил АТО неподалеку населенного пункта Новоанновка. Также под обстрел попали подразделения пехотинцев, которые выдвинулись и начали закрепляться в заданном районе», - проинформировали в пресс-центре, подчеркнув, что со стороны РФ позиции украинских войск обстреливали тоже дважды.