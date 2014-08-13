Военные медики из Одессы оказали помощь более 1,5 тысячи раненых бойцов

За почти два с половиной месяца пребывания на востоке страны специалисты военного мобильного госпиталя оказали квалифицированную медицинскую помощь более 1600 раненым военнослужащим Вооруженных Сил и других военных формирований Украины.

Как рассказал начальник Военно-медицинского клинического центра Южного региона заслуженный врач Украины, полковник медицинской службы Владимир Майданюк, благодаря слаженным и грамотным действиям всего медперсонала мобильного госпиталя за это время в полевых условиях было проведено почти 700 оперативных вмешательств различной степени сложности.

"Преимущественно операции осуществляются по поводу ранений конечностей, головы, шеи, грудной клетки, брюшной полости. Работая как единый сплоченный коллектив единомышленников, хирурги, анестезиологи, терапевты, инфекционисты и врачи-лаборанты проявляют высокие профессиональные качества, ежедневно возвращая жизнь и здоровье раненым бойцам АТО", - подчеркнул полковник медслужбы Владимир Майданюк.

Начальник ВМКЦ Южного региона также отметил, что летом испытания работой в полевых условиях вблизи зоны АТО выдержали десятки специалистов Центра, которые получили большой практический опыт и в очередной раз доказали способность достойно выполнять свою работу при любых обстоятельствах.