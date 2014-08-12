Авиация и артиллерия ВСУ обезвредили боевиков, которые выдвигались к Шахтерску, Торезу и Снежному
17:50, 12 августа 2014Армия
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Об этом сообщил представитель информационного центра СНБО Андрей Лысенко.
REUTERS
Авиация и артиллерия Вооруженных сил Украины нейтрализовали группы террористов, которые выдвигались к Шахтерску, Торезу и Снежному.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер информационного центра СНБО Андрей Лысенко на брифинге в Киеве.
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«Авиация и артиллерия Вооруженных сил Украины нейтрализовали группы террористов, которые выдвигались для усиления обороны боевиков в районе Шахтерска, Тореза и Снежного. Между Горловкой и Ясиноватой уничтожен автомобиль с тремя террористами, которые перевозили большое количество оружия и взрывчатки», - отметил он.
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