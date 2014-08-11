СНБО: Военные РФ обстреливают украинские села из тяжелой артиллерии и хвастаются этим в соцсетях
Об этом сообщил представитель информационного центра СНБО Андрей Лысенко.
Российские военные обстреливают украинские села из тяжелого артиллерийского оружия и хвастаются этим в соцсетях.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-секретарь информационного центра СНБО Андрей Лысенко на брифинге в Киеве.
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«Военнослужащие РФ обстреливают украинские села из тяжелого артиллерийского оружия и хвастают этим в социальных сетях», - заявил он.
«Российские военные не скрывают, что стреляют по территории Украины, говорят, что так «отправляют СМС-ки «укропам» и передают привет надымчанам. Надым – административный центр Ямало-Ненецкого автономного округа РФ», - добавил Лысенко.
На видео показаны луганские террористы во время артобстрела. Осторожно, присутствует ненормативная лексика.