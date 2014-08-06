Минздрав снимет ограничения на сертификацию лекарств для армии
17:02, 06 августа 2014Армия
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Президент Петр Порошенко поручил Министерству здравоохранения в течение недели снять ограничения на сертификацию лекарств для армии.
REUTERS
Об этом сообщил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко в "Твиттере".
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"Президент поручил Минздраву снять ограничения на сертификацию лекарств, в которых нуждается армия. И дал на это неделю", - написал пресс-секретарь.
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