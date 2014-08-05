За сутки в зоне АТО погибли трое украинских военных, почти полсотни ранены - СНБО

13:44, 05 августа 2014
Армия
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За прошедшие сутки в зоне АТО погибли трое украинских военнослужащих.

REUTERS

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель Информационного центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

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«За прошедшие сутки потеряли трех военнослужащих, 46 получили ранения», - сказал он.

По словам Лысенко, происходит очень много обстрелов, контратак, столкновений с боевиками.

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