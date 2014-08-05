Российские спецслужбы продолжают направлять на восток Украины боевиков-наемников - СНБО
13:35, 05 августа 2014Армия
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Россия продолжает оказывать поддержку террористам так называемых "ДНР" и "ЛНР" на востоке Украины.
REUTERS
Об этом сообщает СНБО на странице в Twitter.
"Российские спецслужбы продолжают оказывать поддержку террористическим организациям ДНР и ЛНР, а также засылать боевиков-наемников в Украину", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, вчера с 10 часов утра на протяжении четырех часов российские военные обстреливали с использованием артиллерии и установок "Град" позиции украинских пограничников близ Васильевки и Амвросиевки.
Российские спецслужбы продолжают оказывать поддержку террористическим организациям ДНР и ЛНВ, а также засылать боевиков-наемников в Украину
- СНБО Украины (@rnbo_gov_ua) 5 августа 2014
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