Подразделения ВДВ получили высокоточное противотанковое вооружение - командующий

Об этом на брифинге сообщил временно исполняющий обязанности командующего ВДВ Вооруженных Сил Украины полковник Юрий Галушкин.

"С учетом опыта участия в контртеррористической операции, с целью повышения боевой готовности и боевых возможностей противотанковые подразделения воинских частей ВДВ частично оснащены современными высокоточными переносными противотанковыми средствами «Стугна-П»", - сказал он.

Читайте такжеПорошенко поздравил десантников с праздникомТакже полковник Галушкин рассказал, что вскоре в состав воинских частей ВДВ будут введены дополнительные противотанковые подразделения, вооруженные 73 мм станковыми противотанковыми гранатометами СПГ-9 и противотанковыми ракетными комплексами 9П135 «Фагот».

"Также будут проведены мероприятия по совершенствованию стрелкового оружия аэромобильных, парашютно-десантных, разведывательных и огневых подразделений воинских частей ВДВ", - отметил он.

Читайте такжеЛьвовские десантники уничтожили колонну террористов, двигалась до ЛуганскаПо словам офицера, в дальнейшем планируется провести частичную замену основного вооружения артиллерийских подразделений воинских частей ВДВ на более мощные и маневренные 122-мм самоходные артиллерийские установки 2С1 «Гвоздика». Кроме того, десантники получат новые БТРы и легкобронированные автомобили «Урал» и «МАЗ».