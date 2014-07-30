Гелетей: Такие герои, как вы, спасут нашу страну

На выполнение Указа Президента Украины глава оборонного ведомства вручил четырнадцати военнослужащим государственные награды - ордена Богдана Хмельницкого III степени, орден “За мужество” III степени и памятный знак “За воинскую доблесть”.

- Сегодня по всей территории Донецкой и Луганской областей продолжается активная, наступательная фаза действий сил антитеррористической операции. Ежедневно военнослужащие Вооруженных Сил делают все, чтобы граждане Украины спокойно чувствовали себя во всех уголках нашего государства, никогда не знали, что такое война. Участники АТО являются настоящими героями для нас, для Родины, - подчеркнул генерал-полковник Валерий Гелетей.

Министр обороны Украины подчеркнул, что ребятам, которые прошли через боевые действия, необходимо время для адаптации. Больше всего раненым военнослужащим нужна поддержка власти, общества, волонтеров.

- Такие герои, как вы, спасут нашу страну! - подчеркнул генерал-полковник Валерий Гелетей, обращаясь к военнослужащим.