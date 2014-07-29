За 18 км от украинской границы зафиксированы 29 вертолетов и два военных самолета РФ - СНБО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-секретарь информационного центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

Так, по его данным, с железнодорожной станции «Уразово» РФ, расположенной напротив Харьковской области, отгружены 6 БТР.

Читайте такжеГелетей подтвердил, что украинские солдаты пересекали госграницу РоссииНа аэродроме города Валуйки Белгородской области, за 18 км от границы, напротив отдела пограничной службы «Тополя» Харьковского отряда, обнаружено базирование 29 вертолетов Ка-52 и двух военных самолетов, подчеркнул Лысенко.