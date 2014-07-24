Украинские музыканты и комики выступили перед ранеными военными в Киеве

В Военно-медицинском клиническом центре "Главный военно-медицинский госпиталь", где лечатся раненые в зоне антитеррористической операции военнослужащие, состоялся концерт-благодарность от украинских музыкантов и шоу-менов всем тем, кто защищает Украину. Концерт проходил под открытым небом, а в «зрительном зале» были даже лежачие места.

Перед ранеными героями выступили Александр Пономарев, Валерий Харчишин, Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян, Виталий Козловский, Наталья Бучинская, Владимир Ткаченко, Виктор Павлик, коллектив «Студия «Квартал 95». Все артисты благодарили бойцов и желали скорейшего выздоровления и мира.

"Большое спасибо этим ребятам за мирную жизнь, которая у нас сегодня. Она, к сожалению, не во всей Украине, но благодаря таким ребятам есть шанс, что у нас скоро воцарится мир. Уверен, что так оно и будет", - сказал лидер «Квартала-95» Владимир Зеленский.

"Я даже не могу найти слов, чтобы выразить благодарность нашим солдатам. Мне трудно сдерживать эмоции, глядя на них. Низкий им поклон", - отметил Валерий Харчишин.