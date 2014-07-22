За время проведения АТО на востоке Украины ранены почти 1 тысяча военных

Из военных госпиталей в зону АТО направлено врачебно-сестринские бригады, там работают почти 350 военных врачей, развернуты два мобильных госпиталя.

Об этом сегодня, 22 июля, сообщил директор Военно-медицинского департамента Министерства обороны Украины полковник медицинской службы Виталий Андронатий во время брифинга в Военно-медицинском клиническом центре «Главный военно-медицинский госпиталь».

По его словам, все должности медицинских работников укомплектованы на 100%.

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«По всем канонам науки и стандартами НАТО не принято, чтобы врач высшей категории работал непосредственно на поле боя, но мы пошли на такой шаг, чтобы непосредственно в зоне поражения спасать жизни людей. Если там не было бы врача, то, возможно, половина раненых не дошла бы до госпиталей. В госпиталях мы потеряли четырех, но они были крайне тяжелые, и они также считаются погибшими во время АТО», - рассказал Андронатий.

Он также отметил, что под Зеленопольем погибли 19 украинских военнослужащих и четыре пограничника, ранения получил 101 военнослужащий.

«Этот подраздел был в изоляции. Но мы всех раненых без потерь эвакуировали сначала в наш мобильный госпиталь, а затем вертолетами на днепропетровского госпиталя. Многих из этих врачей подано на государственные награды, потому что это действительно подвиг - принимать все меры для того, чтобы состояние здоровья раненых улучшилось уже в полевых условиях, а не ждать, опустив руки, пока кто-то приедет их эвакуировать. Это - высокий профессионализм, который проявляется в боевых условиях под пулями», - отметил полковник медицинской службы и добавил, что непосредственно на месте военным врачом - командиром медроти служит его сын, и информацию он должен из первоисточников. На все его вопросы сын отвечает, что лекарственных средств, как и продуктов, в них хватает.

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«Система медицинского обеспечения работает очень надежно. Может быть, даже лучше, чем другие системы. Я даже не побоюсь сказать, что единственная система, которая была готова к войне - это медицинская служба», - подытожил он.

По его словам, за время проведения антитеррористической операции на востоке Украины ранение получил 991 военнослужащий.

«Более 400 военных уже снова в своих частях, или проходят реабилитационный период и также готовы вернуться к боевым побратимам. В настоящее время на лечении находятся 566 раненых. Из них 20% - в тяжелом состоянии, 30% - средней тяжести, 50% - с легкими ранениями. Среди раненых 528 - военнослужащие Вооруженных Сил Украины. Главная больница, куда везут раненых - это Главный военно-медицинский клинический центр в Киеве. На втором месте - одесский и днепропетровский госпитали. Также раненые находятся во львовском и харьковском госпиталях. В последнем сейчас 138 раненых, половину из них сегодня заберут самолетом, чтобы разгрузить военно-медицинское учреждение», - сообщил Андронатий.

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Раненых по госпиталям распределяют в зависимости от характера ранений. С ранениями глаз военные госпитализируются в Одессу, с нейрохирургическими патологиями - в Киев и Львов, легкораненых распределяют по другим Военно-медицинским клиническим центрам.

«Большую помощь по уходу за ранеными оказывают и волонтеры, за что им большое спасибо, - подчеркнул полковник медицинской службы.