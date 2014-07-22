Украина рассчитывает получить от США 300 тысяч современных аптечек

Об этом сегодня, 22 июля, сообщил директор Военно-медицинского департамента Министерства обороны Украины полковник медицинской службы Виталий Андронатий во время брифинга в Военно-медицинском клиническом центре «Главный военно-медицинский госпиталь».

По его словам, начальник Генерального штаба ВС Украины принял решение переукомплектовать аптечки военнослужащих советского стандарта, исключив из них ненужные антидоты против радиации, химических веществ и т.д. Таким образом в аптечке оставили два перевязочных пакета, кровоостанавливающий жгут и антишоковое средство.

"Этим средством у нас был «Буторфанол», который нам поставлял Горловский «Стирол», но сейчас он заблокирован, производство уничтожено, поэтому мы переходим на другой препарат - «Налбуфин», который является синтетическим морфием, он еще эффективнее", - отметил полковник медицинской службы Виталий Андронатий.

Директор Военно-медицинского департамента Министерства обороны Украины сообщил, что с главной проблемой с аптечками есть чехол, который стоит 200 грн, то есть его стоимость вдвое дороже, чем само содержимое аптечки.

"Поэтому мы рассчитываем на гуманитарную помощь, которую нам дают американцы. Из Америки уже пришло более 2,5 тысячи, но мы запланировали до 300 тысяч таких аптечек. В этих аптечках нам нравится чехол и жгут, потому что американские жгуты в современных условиях эффективнее, чем наши резиновые", - добавил он.

Также полковник медицинской службы Виталий Андронатий сообщил, что идет работа по поставке кровоостанавливающих препаратов, в частности, «Гемостопа» который представляет собой бинтовую повязку, пропитанную хитозаном. За неделю войскам будут направлены первые 20 тысяч препаратов.