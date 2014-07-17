На Ривненском полигоне прошли военные учения

16:51, 17 июля 2014
Армия
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Сегодня, 17 июля, на Ровенском общевойсковом полигоне состоялись занятия по основным предметам боевой подготовки для личного состава одной из частей оперативного командования «Север».

На Рівненському полігоні відбулись заняття / mil.gov.ua

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Под руководством командиров рот и взводов солдаты военной службы -контрактники и срочники - совершенствовали практические занятия по огневой, тактической и инженерной подготовке.

Основной целью занятий в полевых условиях стало совершенствование навыков и действий каждого военнослужащего и коллектива.

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Несмотря на то, что часть личного состава выполняет определенные задачи в составе сил антитеррористической операции, военнослужащие Ровенщины активно изучают боевой опыт, который получили их товарищи по оружию во время АТО.

Как сообщал УНИАН, сегодня во время встречи с родственниками участников боевых действий на востоке Украины Президент Украины Петр Порошенко заявил, что за месяц территория проведения АТО уменьшилась вдвое.

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