На Ривненском полигоне прошли военные учения

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Под руководством командиров рот и взводов солдаты военной службы -контрактники и срочники - совершенствовали практические занятия по огневой, тактической и инженерной подготовке.

Основной целью занятий в полевых условиях стало совершенствование навыков и действий каждого военнослужащего и коллектива.

Читайте такжеВ Ровно открыли общественную приемную Министра обороны Украины

Несмотря на то, что часть личного состава выполняет определенные задачи в составе сил антитеррористической операции, военнослужащие Ровенщины активно изучают боевой опыт, который получили их товарищи по оружию во время АТО.

Как сообщал УНИАН, сегодня во время встречи с родственниками участников боевых действий на востоке Украины Президент Украины Петр Порошенко заявил, что за месяц территория проведения АТО уменьшилась вдвое.