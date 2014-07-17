На Ривненском полигоне прошли военные учения
Сегодня, 17 июля, на Ровенском общевойсковом полигоне состоялись занятия по основным предметам боевой подготовки для личного состава одной из частей оперативного командования «Север».
Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.
Под руководством командиров рот и взводов солдаты военной службы -контрактники и срочники - совершенствовали практические занятия по огневой, тактической и инженерной подготовке.
Основной целью занятий в полевых условиях стало совершенствование навыков и действий каждого военнослужащего и коллектива.
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Несмотря на то, что часть личного состава выполняет определенные задачи в составе сил антитеррористической операции, военнослужащие Ровенщины активно изучают боевой опыт, который получили их товарищи по оружию во время АТО.
Как сообщал УНИАН, сегодня во время встречи с родственниками участников боевых действий на востоке Украины Президент Украины Петр Порошенко заявил, что за месяц территория проведения АТО уменьшилась вдвое.