Боевики напали на силовиков в Дмитровке Донецкой области, 5 военных ранены

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер информационного центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

«В районе населенного пункта Дмитровка со стороны Российской Федерации из минометов и тяжелой артиллерии террористы обстреляли опорный пункт ротной тактической группы воздушно-десантной бригады Вооруженных сил Украины», - заявил он.

«Боевики приблизились к опорному пункту на расстояние около 600-800 метров, но атака противника была отражена. Во время ожесточенного боя пять украинских военнослужащих ранены, потери противника уточняются», - добавил Лысенко.

Читайте такжеВ бою возле Мариновки силы АТО уничтожили 3 танка, 2 БТР и 3 автомобиля террористов - ТымчукТакже он напомнил, что позиции украинских пограничников были обстреляны артиллерией со стороны российского населенного пункта Куйбышево.

«Ситуация на границе в зоне АТО остается сложной. Постоянно применяются системы залпового огня «Град», тяжелая артиллерия и минометы», - отметил он.

Читайте такжеШтурмовая авиация сил АТО уничтожила несколько Т-64 и БТРов террористов«Обстрелы позиций пограничников и сил АТО часто ведутся с территории РФ», - добавил Лысенко.

«Да, наши позиции на этом участке были обстреляны артиллерией со стороны российского населенного пункта Куйбышево», - подчеркнул спикер СНБО.

Населенные пункты Куйбышево и Дмитровка находятся рядом.

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки в зоне проведения АТО погибли 5 военных, еще 11 получили ранения.