Ночью в Донецке были слышны взрывы

Об этом сообщает пресс-служба Донецкого городского совета.

"Ночь с 16 на 17 июля прошла напряженно. По сообщениям горожан были слышны взрывы и звуки стрельбы в Ленинском районе, а также в районе аэропорта", - отмечается в сообщении.

Читайте такжеСМИ: В Донецке боевики установили зенитки на крышах жилых домовМежду тем, на данный момент в городе тихо. Как уточнили в пресс-службе, коммунальные предприятия работают в штатном режиме и обеспечивают жизнедеятельность города.

Как сообщал УНИАН, ночь с 15 на 16 июля в Донецке также прошла неспокойно. По утверждениям жителей, были слышны звуки низко пролетающих самолетов, а в вечернее время передвигались колонны тяжелой военной техники.