В Киев прибыли две тысячи американских бронежилетов для ВСУ

Бронежилеты "Интерсептор" предоставлены в качестве помощи вооруженным силам уже прибыли в Киев, сообщили в отделе прессы, образования и культуры посольства США в Украине.

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Бронежилеты предоставлены по просьбе Министерства обороны, чтобы повысить выживаемость военных во время боевых операций и сохранить их жизни. После растаможивания бронежилеты будут переданы Министерству обороны для транспортировки в зону АТО.

Модель "Интерсептор" использовалась американскими войсками в Ираке и Афганистане - она была разработана для обеспечения лучшей защиты при меньшем весе по сравнению с предыдущими моделями, что делает эти бронежилеты более эффективными во время боевых операций.

Другие недавние доставки помощи из США включают 1 тыс. спальных ковриков и 3,6 тыс. камуфляжных жакетов, а 400 коробок марлевых бинтов и 1 тыс. чехлов на каски будут направлены вскоре. Эта доставка является частью помощи США Украине на сумму более $23 млн, в которую также входят наборы первой медицинской помощи, приборы ночного виденья, средства связи и другие материалы для украинских военных и пограничников.