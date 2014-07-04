В зону АТО отправлена очередная партия отечественных бронежилетов IV уровня защиты

Эти бронежилеты изготавливаются отечественным предприятием "ТЕМП-3000", которые закупает Министерство обороны для военнослужащих.

"Часть получила средства индивидуальной защиты с целью дальнейшей доставки в район проведения АТО. Как только получаем бронежилеты, загружаем их, и машина сразу отправляется к месту назначения", - сообщил командир части полковник Дмитрий Штенберг.

По его словам, бронежилеты "Корсар" выдерживают выстрелы из стрелкового оружия. Он считает, что это достойное средство индивидуальной защиты, потому что позволяет выдерживать в том числе выстрелы из винтовки СВД. "Лично видел, что выдерживает во время тестового отстрела бронежилетов. И мы стараемся как можно быстрее обеспечить ими наших товарищей, чтобы они могли защищать государство", - сказал Дмитрий Штенберг.

Командир части также сообщил, что поставки бронежилетов продолжаются ежедневно в течение более чем 1,5 месяца. По словам полковника в зону АТО уже отправили 8,5 тыс. бронежилетов, учитывая те, что были на остатках, и которые пошли первыми. Из них 7,4 тыс. новые бронежилеты "Корсар".

"Сейчас мы получили гуманитарную помощь от иностранных коллег, и идет загрузка американских бронежилетов, которые уже сегодня будут отправлены в район АТО", - подчеркнул полковник, добавив, что это первая часть помощи от США, которая была оказана в количестве более 700 бронежилетов такого же класса защиты как и в отечественных.