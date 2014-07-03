В больнице умер пограничник, раненный в пункте пропуска "Новоазовск"

Об этом сообщил спикер информационного центра СНБО Андрей Лысенко, передает "Украинская правда".

Читайте такжеТеррористы из минометов обстреляли пункт пропуска «Новоазовск», погиб военный

"В одной из центральных районных больниц Донецкой области констатирована смерть пограничника. Он умер в результате тяжелых ранений брюшной полости", - сказал Андрей Лысенко.

Как сообщалось, в ночь на 2 июля террористы обстреляли из миномета пункт пропуска "Новоазовск" в Донецкой области. Тогда один военный погиб, 4 получили ранения, еще 4 были ранены на подходах к пункту.