В Минобороны создана группа по освобождению пленных

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Для организации взаимодействия с родственниками военнослужащих и общественными организациями по обмену имеющейся информацией о задержанных военнослужащих работают контактные телефоны должностных лиц рабочей группы:

дежурный Главного управления ВСП - тел. (044) 456-41-28;

оперативная группа Главного управления ВСП - тел. (044) 454-73-03;

e-mail: xuedcg@ukr.net;

представитель рабочей группы - полковник Каштанов Виталий Валерьевич. Тел. (044) 454-73-15.

Как сообщал УНИАН, 2 июля и.о. министра обороны Михаил Коваль заявил, что террористы удерживают в плену 29 украинских военнослужащих.