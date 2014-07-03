В Минобороны создана группа по освобождению пленных
17:35, 03 июля 2014Армия
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В Министерстве обороны создана рабочая группа по организации освобождения военнослужащих Вооруженных сил Украины, которых удерживают незаконные вооруженные формирования.
Минобороны работает над освобождением пленных
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Для организации взаимодействия с родственниками военнослужащих и общественными организациями по обмену имеющейся информацией о задержанных военнослужащих работают контактные телефоны должностных лиц рабочей группы:
дежурный Главного управления ВСП - тел. (044) 456-41-28;
оперативная группа Главного управления ВСП - тел. (044) 454-73-03;
e-mail: xuedcg@ukr.net;
представитель рабочей группы - полковник Каштанов Виталий Валерьевич. Тел. (044) 454-73-15.
Как сообщал УНИАН, 2 июля и.о. министра обороны Михаил Коваль заявил, что террористы удерживают в плену 29 украинских военнослужащих.
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