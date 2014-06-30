Один военный погиб из-за нападения террористов под Кривой Лукой - Тымчук

Террористы совершили нападение на подразделение сил АТО под Кривой Лукой в Краснолиманском районе Донецкой области. Один военнослужащий погиб.

Об этом руководитель группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщил на своей странице в Facebook.

«За прошедшие часы террористами совершен ряд нападений на силы АТО. Дважды обстреляны из минометов позиции силовиков на горе Карачун близ Славянска. Потерь среди силовиков нет. Совершено нападение из засады на колонну обеспечения сил АТО в Донецкой области. Трое военнослужащих получили ранения», - написал Тымчук.

Читайте такжеСНБО: решение о продлении АТО или режима перемирия будет принято сегодня до 22.00 «Совершено нападение на подразделение сил АТО под Кривой Лукой (Краснолиманский район Донецкой области). Один военнослужащий погиб. Совершено нападение на рекогносцировочную группу сил АТО в Луганской области. Двое военнослужащих ранены. Вблизи пограничного пункта пропуска «Должанский» на мине подорвался БТР сил АТО. Трое военнослужащих получили ранения», - отметил он.