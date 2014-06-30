Добровольческие батальоны призывают Порошенко прекратить перемирие и ввести военное положение

Об этом говорится в тексте обращения, которое вчера во время митинга под Администрацией Президента передали Петру Порошенко, пишет на своей странице в соцсети командир батальона "Донбасс" Семен Семенченко.

В обращении патриоты призывают Порошенко признать, что на территории Украины идет война. Они уверенны, что попытки отдельных европейских политиков навязать Украине переговоры с террористическими организациями является "сигналом для украинского общества". Читайте такжеНа Майдане предупредили, что сегодняшнее вече может стать "последней мирной акцией"

"От имени народа Украины, представители добровольческого батальона "Донбасс", батальонов “Днепр” и “Айдар”, Совет сотен Майдана, Общественные сообщества Майдана обращаются к Вам с требованием: прекратить перемирие, ввести военное положение, выдать достаточное количество оружия добровольческим батальонам и позволить им осуществить меры для уничтожения террористов, выполнить свои предвыборные обязательства в отношении социального обеспечения и страхования жизни бойцов - участников антитеррористической операции", - говорится в обращении.

Кроме того, добровольческе батальоны призывают Порошенко требовать от стран Европейского союза введение третьего этапа санкций против Российской Федерации.Читайте такжеРуководство АТО не выпускает три роты батальона "Донбасс" на Восток - комбат

"Мы, патриоты Украины, и в дальнейшем будем защищать суверенитет и территориальную целостность Украинского государства от внешнего агрессора и внутреннего врага-предателя", - отмечается в обращении.

Напомним, сегодня в 22:00 истекает срок перемирия.