Порошенко подписал закон о зачислении военной службы в страховой стаж

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла данный закон 5 июня.

Изменениями к статье 8 закона определяется, что время прохождения военнослужащими воинской службы в особый период, который объявляется в соответствии с Законом "Об обороне Украины", засчитывается в выслугу лет, стаж работы, стаж работы по специальности, а также в стаж государственной службы на льготных условиях в порядке, который определяется Кабинетом министров Украины.

Статья 18 дополняется положением о том, что членам семей военнослужащих, которые проходят воинскую службу в особый период, который объявляется в соответствии с Законом "Об обороне Украины", гарантируется выплата денежного обеспечения этих военнослужащих в случае невозможности ими его получения во время участия в боевых действиях и операциях. В таком случае выплата денежного обеспечения осуществляется членам семей военнослужащих, указанным в пункте 6 статьи 9 данного закона.

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Порядок выплаты денежного обеспечения членам семей военнослужащих определяется Министерством обороны, другими центральными органами исполнительной власти, которые осуществляют руководство военными формированиями и правоохранительными органами, а также военными формированиями, правоохранительными и разведывательными органами, в которых предусмотрено прохождение воинской службы военнослужащими.