В Минобороны объяснили, кого признают участником боевых действий
Разъяснения относительно установления статуса участника боевых действий военнослужащим Вооруженных Сил Украины, принимающих (принимавших) участие в антитеррористической операции.
Участниками боевых действий признаются военнослужащие Вооруженных Сил Украины, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, а также принимали участие в контртеррористической операции (согласно требованиям пункта 19 статьи 6 Закона Украины «О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты», сообщает Минобороны.
Перечень лиц, которые являются участниками боевых действий определен пунктом 19 статьи 6 Закона Украины «О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты».
С целью учета личного состава командиром воинской части издается соответствующий приказ (по строевой части) о командировке в районы проведения антитеррористической операции, а также информация об участии военнослужащих в антитеррористической операции заносится в личное дело или военный билет и удостоверяется командиром воинской части и гербовой печатью.
Выдачу удостоверений участника боевых действий военнослужащим по соответствующим решениям будет организовано Департаментом кадровой политики Министерства обороны Украины и Главным управлением персонала Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, а военнообязанным, призванным на военную службу во время мобилизации-областными и Киевским городским военными комиссариатами.