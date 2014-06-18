ВСУ вместе с пограничниками завершают восстановление госграницы - Коваль

Сегодня, 18 июня, исполняющий обязанности Министра обороны Украины генерал-полковник Михаил Коваль в Национальном университете обороны Украины имени Ивана Черняховского рассказал о текущих задачах ВСУ и Госпогранслужбы по восстановлению государственной границы.

"Президент Украины - Верховный Главнокомандующий ВС Украины Петр Порошенко четко определил задачи, и мы неукоснительно выполняем. Государственная граница будет надежно защищена от любых попыток проникновения на территорию нашего государства извне. Мы, ведя непрерывные бои, затяжные и ожесточенные, восстанавливаем свои положения и закрываем тем самым государственную границу от внешнего вмешательства", - отметил генерал-полковник Михаил Коваль.

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Он добавил, что Вооруженные Силы в тесном взаимодействии с пограничниками фактически завершают восстановление государственной границы.

"Армия действует на расстоянии около 15 км от границы, создавая таким образом буферную зону, а пограничники совместно с нами восстанавливают все свои подразделы и пункты пропуска", - сообщил и.о. Министра обороны Украины.

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Коваль также отметил, что сегодня - очень важный день для Национального университета обороны Украины. В целом, по заключению ДЕК, Вооруженные Силы Украины получили прекрасных специалистов стратегического и оперативно-тактического уровней.

"Фактически сегодня 100 годовщина основания ведущего высшего военного учебного заведения, и этот выпуск офицеров высшего звена руководства для Вооруженных Сил Украины проходит в непростое для государства и армии время, когда на востоке Украины происходит необъявленная война", - подчеркнул он.

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Исполняющий обязанности руководителя оборонного ведомства отметил, что большая часть сегодняшних выпускников находится в боевых порядках.

"Это офицеры, которые управляют батальонами территориальной обороны. Через несколько дней часть нынешних выпускников также пополнит личный состав тех соединений и воинских частей, которые выполняют задачи по стабилизации обстановки в Донецкой и Луганской областях", - рассказал генерал-полковник Михаил Коваль.