Раненые в ходе проведения АТО военнослужащие ВСУ получили гуманитарную помощь

В Военно-медицинского клинического центра Северного региона передали более 50 комплектов матрасов и постельного белья. Также было предоставлено более дорогое оборудование: холодильники, стиральные машины, кондиционеры и т.д.

Уже в ближайшее время планируется передать иностранное медицинское оборудование: специальные жгуты и дорогие восстанавливающие кровь средства, которые уже заказали в соседней Польше.

- Поддержка общественных организаций нам очень нужна. Это не только однодневная акция. Люди ежедневно приходят к нам и оказывают помощь. Сейчас раненые ребята обеспечиваются всем необходимым. Есть помощь от общественных организаций, волонтеров, а также из официальных источников, - отметил представитель ВМКЦ Северного региона.