Террористы используют российское вооружение в своих нападениях

В течение последних дней в рамках операции по обеспечению надежной охраны и обороны государственной границы,силовые структуры прекратили деятельность террористических групп и боевиков-наемников в целом ряде населенных пунктов Луганской и Донецкой областей. Уничтожено бронированную и другую технику, которая поступила для боевиков с территории РФ. Террористы понесли значительные потери.

Указанные меры направлены на создание безопасных условий для населения, восстановления стабильности и правопорядка в регионе.

Понимая обреченность, боевики используют откровенно террористические, циничные и грязные способы действий, которые игнорируют нормы международного гуманитарного права и Женевских конвенций. От противоправных бандитских действий террористов и диверсантов на украинской земле гибнут люди. В результате этих действий гражданское местное население вынуждено покидать свои дома и перемещаться в другие регионы Украины, спасаясь от наглых бандитов.

Факт использования боевиками современного вооружения очередной раз подтверждает получение ими военной помощи из-за пределов Украины.

Справка. 13 июня 2014 года, в 8.20 террористы обстреляли с помощью установки залпового огня город Доброполье Донецкой области.

Боевики расположились огневые позиции близ населенного пункта Мерцалово. Совершив несколько залпов из РСЗО БМ-21 «Град», преступники открыли огонь из БТР-80.

Снаряды попали на территорию овощехранилища одного из предприятий Доброполье. В результате бандитских действий террористов одно гражданское лицо погиб и двое ранены. На месте огневого удара обнаружено три снаряда от РСЗО «Град», которые не взорвались, а на поле вблизи овощехранилища начислено тринадцать воронок.

После осуществления огневого удара, преступники, избегая ответного огня со стороны сил АТО, оставили район, предварительно замінувавши покинутую ими установку БМ-21, а также прилегающий к ней участок.

Бойцы подразделения Вооруженных Сил Украины, который вышел в данный район, выяснили что там находился отряд пророссийских террористов который имел на вооружении три установки БМ-21, один БТР-80 и два автомобиля КАМАЗ и состоял из лиц кавказской и славянской внешности, которые выдавали себя за военнослужащих Национальной гвардии.

Военнослужащие провели выяснения обстоятельств бандитского нападения террористов, провели зачистки района разминирования и разрядки установки РСЗО «Град».

Во время осмотра террористического орудия выяснилось, что установка БМ-21 имела признаки маскировка под обычный грузовик. Злоумышленники оборудовали ее фальшбортами и креплением дополнительного тента. Шасси установки имели свежие следы крепления машины во время вероятного перевозки на специальном трейлере.

Также на месте преступления были найдены остатки пищевых продуктов, питьевой воды, медикаментов, одежды, личных вещей боевиков, других предметов, произведенных на территории Российской Федерации.

Среди других вещественных доказательств было найдено «Блокнот командира 4 боевой машины 2 реактивной батареи», который содержит многочисленные рабочие заметки и цифровые расчеты ведения огня, что свидетельствует о тщательное планирование операции.

Характер и происхождение предметов и вещественных доказательств, найденных на месте дерзкого преступления, дает основания считать, что в состав террористических группировок, которые действуют на территории Донецкой и Луганской областей входят хорошо подготовленные и оснащенные всем необходимым диверсанты соседнего государства, а также военнослужащие спецподразделений российской армии. Об этом свидетельствует наличие на найденном документе печати «Для пакетов», что указывает на одну из военных частей, что может принадлежать вооруженным силам Российской Федерации.