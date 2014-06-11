Военно-медицинский клинический центр Западного региона создает базу доноров

13:21, 11 июня 2014
Армия
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В Военно-медицинском клиническом центре Западного региона приступили к созданию базы волонтеров-доноров. Ее актуальность обусловлена тем, что в медицинское учреждение начали поступать раненые во время проведения АТО военнослужащие.

донор / Міноборони

Как рассказал ведущий анестезиолог полковник Степан Горобчук, для первых раненых необходимое количество крови собрали быстро, но решили подстраховаться на будущее.

- Мы разместили объявления на своем сайте, а также распространили в сети Интернет, и это дало быстрый результат: одиннадцать доноров сдали около 3литров крови, - отметил он.

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Главный хирург Западного региона полковник медицинской службы Иван Богдан рассказал журналистам, что из эпицентра АТО бойцов привозят с ранениями конечностей, живота, органов таза.

- Все поступают в тяжелом состоянии, но сейчас уже чувствуют себя лучше. Двум раненым, которые в результате минно-взрывных травм потеряли части ног, впоследствии потребуется их протезирование.

Медики надеются, что новых пациентов им не придется принимать десятками, но при необходимости смогут разместить до 600 человек.

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